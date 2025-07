Strage di Corinaldo, chi ha aiutato Cavallari a fuggire in Spagna? L’inchiesta della Procura di Bologna

il caso

Il ragazzo condannato per gli incidente nella discuteca Lanterna Azzurra costati la vita a sei persone aveva fatto perdere le sue tracce dopo un permesso

Le indagini avviate dalla procura di Bologna a seguito dell’evasione di Andrea Cavallari, condannato per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, stanno accertando la possibile presenza di complici che abbiano favorito la fuga del 26enne in Spagna, a Lloret de Mar, vicino a Barcellona, dove è stato ritrovato dopo due settimane di ricerche.

Una latitanza iniziata lo scorso 3 luglio, quando il giovane ha fatto perdere le proprie tracce a Bologna durante un permesso ottenuto per la laurea.