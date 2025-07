Strage di Corinaldo, la fuga di Cavallari finisce a Barcellona: inchiesta per individuare i complici e le tappe

il caso

Aveva fatto perdere le tracce dopo la discussione della tesi di laurea a Bologna. Deve scontare 11 anni e 10 mesi

È durata due settimane la fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo che aveva fatto perdere le sue tracce giovedì 3 luglio, dopo aver discusso la tesi di laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna.

Nel dicembre del 2018 fu uno dei protagonisti della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona). Venne arrestato ad agosto 2019, poi condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi e nel carcere della Dozza di Bologna ha intrapreso un percorso di studi.

Cavallari aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi: era stato affidato ai familiari e non scortato dagli agenti della polizia penitenziaria.