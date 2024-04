Strage di Erba: Azouz Marzouk, ‘tantissime cose non tornano’

agenzia

A Brescia per l'udienza, 'conduco questa battaglia per tutti'

BRESCIA, 16 APR – Azouz Marzouk che nella strage di Erba perse la moglie e il figlio di due anni, al suo arrivo a Brescia per l’udienza di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi, ha spiegato: “Conduco questa battaglia per tutti, non posso dire se ho avuto nemici, ho vissuto in pace con tutti”. L’uomo, che sostiene l’innocenza dei coniugi, ha sottolineato: “Ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni che confermano che qualcosa non va, sono tantissime le cose che non tornano”.

