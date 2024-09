Strage di famiglia nel Milanese, 17enne indagato per l’omicidio del padre

Indagini

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo la versione del giovane, il padre aveva ucciso la madre e il fratellino

È indagato per l’omicidio del padre il 17enne che questa mattina ha chiamato il 112 affermando di averlo ucciso perché a sua volta responsabile di aver accoltellato la mamma e il fratellino di 12 anni nella loro abitazione a Paderno Dugnano (Milano). Il giovanissimo, il cui interrogatorio è ancora in corso, risulta indagato dalla Procura per i Minorenni di Milano. La sua versione dei fatti, almeno per il momento, ha trovato solo parziali riscontri e gli accertamenti sono ancora in corso.