Strage Falcone, Tina Montinaro: «Aspettiamo la verità da 32 anni»

Dichiarazioni

La moglie dell’agente di polizia capo scorta di Giovanni Falcone, lo ha affermato nel corso della proiezione dei trailer della docuserie "I ragazzi della scorte", a Roma.

«Sto aspettando ancora la verità, sono passati 32 anni. I processi non sono ancora finiti, questo è vergognoso. E alla fine chi è che ha avuto l’ergastolo? I familiari, sono 32 anni che cerchiamo la verità. Questo Stato lo deve a me e a tutti cittadini». Così Tina Montinaro, moglie dell’agente di polizia Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, nel corso della proiezione dei trailer della docuserie “I ragazzi della scorte”, nell’ambito delle celebrazioni per il 172esimo anniversario della Polizia a Roma.