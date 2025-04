Strage Georgofili, prof dona disegno di Nadia alla famiglia

agenzia

Fu sua supplente, la piccola alunna glielo aveva regalato

VINCI (FIRENZE), 04 APR – La scuola media di Sovigliana-Vinci (Firenze) sarà intitolata a Nadia, 9 anni, e Caterina, 50 giorni, le due bambine della famiglia Nencioni uccise coi genitori nella strage mafiosa all’Accademia dei Georgofili del 27 maggio 1993. Lo ha reso noto la preside Tamara Blasi che, intanto, ha donato agli eredi della famiglia Nencioni un disegno regalatole, a sua volta, dalla piccola Nadia quando la dirigente scolastica, all’epoca, era ancora insegnante e fece una supplenza a Firenze. Nadia Nencioni per qualche giorno fu sua alunna e le donò un disegno che aveva fatto. Il disegno per tanti anni è stato custodito dalla professoressa Tamara Blasi, e “viene reso adesso simbolo di una memoria collettiva ed è un atto di condivisione che insegna ai ragazzi la generosità”, spiega una nota del Comune, ed “è anche un atto educativo, poiché stimola a domandarsi chi sono state Nadia e Caterina e di conseguenza a capire in quali circostanze drammatiche hanno perso la vita”. Il disegno è stato consegnato ai parenti di Nadia Nencioni.

