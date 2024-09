Strage in famiglia: domani saranno eseguite le autopsie

agenzia

Lo ha disposto la Procura per i minori di Milano

MILANO, 05 SET – Sono state fissate per domani mattina le autopsie sui corpi del padre, della madre e del fratello di 12 anni uccisi a coltellate da un 17enne, nella villetta di Paderno Dugnano, nel Milanese, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre. Lo ha disposto la Procura per i minori di Milano, diretta dal magistrato Sabrina Ditaranto, nominando oggi un medico legale per gli accertamenti. Dai primi esami di un medico legale dopo la strage erano state rilevate in totale 68 coltellate. Per il 17enne oggi la gip Laura Pietrasanta ha confermato il carcere minorile, come chiesto dai pm.

