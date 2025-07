Strage in un cantiere a Napoli: crolla montacarichi, morti tre operai

L'incidente

Stavano lavorando sulla ristrutturazione di un palazzo quando sono precipitati nel vuoto

Tre operai sono morti questa mattina a Napoli precipitando da un montacarichi durante i lavori di ristrutturazione di una palazzina in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella. L’incidente si è verificato intorno alle 9:40 e ha coinvolto un edificio di sei piani. I tre lavoratori, tutti italiani e cinquantenni, stavano operando all’altezza di circa venti metri quando la struttura su cui si trovavano ha improvvisamente ceduto, facendo loro compiere un volo nel vuoto che non ha lasciato scampo: sono morti sul colpo.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, polizia di Stato e personale medico, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato originato dal cedimento improvviso del montacarichi o dall’inclinazione anomala del cestello elevatore, che si trovava all’ottavo piano dell’edificio.

Una triste conta delle vittime sul lavoro