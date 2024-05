Strage Suviana: Lepore, ‘opereremo per ottenere giustizia’

agenzia

'Lo abbiamo fatto per tutti i casi della nostra storia'

BOLOGNA, 08 MAG – “Non solo noi dobbiamo continuare a chiedere che il nostro Paese faccia di tutto più per salvare le vite nei luoghi di lavoro, già dire questa frase fa rabbrividire. Ma continueremo come città a operare e camminare per ottenere verità e giustizia. Lo abbiamo fatto per tutte le stragi e gli incidenti della nostra storia, lo faremo anche per Suviana”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ribadendo sul sagrato della basilica di San Petronio quanto aveva già detto sul palco del Primo Maggio. Lepore è intervenuto dopo l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, in occasione della benedizione della Madonna di San Luca alla città, che quest’anno è stata anche un’occasione per ricordare le sette vittime della strage della centrale di Suviana del 9 aprile. Dopo l’intervento del sindaco, le migliaia di persone in piazza Maggiore hanno osservato un minuto di silenzio. Sul palco con Lepore anche i sindaci dei comuni appenninici Castel di Casio, Camugnano e Castiglione de’ Pepoli e il sindaco di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), città di Mario Pisani, una delle vittime. Lepore ha ringraziato tutte le istituzioni che hanno preso parte ai soccorsi, oltre ai dipendenti e ai vertici di Enel Green Power. Sul sagrato c’era anche l’ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei.

