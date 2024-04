Strage Suviana: minuto di silenzio del nuovo Consiglio d’Abruzzo

agenzia

L’AQUILA, 10 APR – Il nuovo Consiglio d’Abruzzo, su invito del presidente rieletto Marco Marsilio, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime della strage di Suviana in apertura della seduta inaugurale della 12/a legislatura dopo la vittoria del centrodestra dello scorso 10 marzo. Resta l’attesa per le comunicazioni del governatore sulla composizione della nuova giunta regionale dopo le discussioni dei giorni scorsi con i rappresentanti di Forza Italia e della Lega.

