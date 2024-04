Strage Suviana: prosegue svuotamento della centrale allagata

agenzia

In mattinata un'ispezione esterna per escludere ulteriori danni

CAMUGNANO (BOLOGNA), 13 APR – Idrovore al lavoro anche oggi nella centrale idroelettrica di Suviana (Bologna) per svuotare l’ottavo e il nono piano sotto il livello dell’impianto, ancora allagati a causa del crollo e delle esplosioni del 9 aprile. L’inondazione dell’impianto è stata causata sia dall’esplosione e dal danneggiamento degli apparati di raffreddamento della centrale, sia dalla copiosa quantità di acqua dentro la condotta forzata proveniente dall’attiguo lago Brasimone, altro bacino idroelettrico gestito da Enel. Tale tubatura porta l’acqua per attivare le turbine dei gruppi di produzione nella centrale dove c’è stato l’incidente. Proprio questi macchinari il 9 aprile erano sotto collaudo. Un primo gruppo era già stato approvato dai tecnici ed era correttamente in esercizio. Un secondo gruppo di produzione invece veniva provato dai tecnici, fra cui le sette vittime. Ora l’acqua deve essere espulsa con idrovore per permettere l’ispezione completa della centrale. Quelle dell’impianto sono fuori uso, così Enel Green Power ha fatto arrivare delle pompe di grande portata dalle centrali geotermiche della Toscana. Stamani c’è stata un’ispezione esterna della centrale per individuare eventuali altri danni o pericoli e per programmare le successive attività di ripristino. Per ragioni di sicurezza, a scopo cautelativo, le persone estranee alle operazioni sono state allontanate dal perimetro della centrale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA