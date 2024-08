Strage Tribunale, il ministero condannato a risarcire famiglia

agenzia

"Da via Arenula e ditta security 1,2 milioni a parenti Appiani"

MILANO, 01 AGO – Il ministero della Giustizia e la società di vigilanza All System sono stati condannati dal Tribunale civile di Brescia a versare oltre 1,2 milioni di euro come “risarcimento dei danni per la morte” di Lorenzo Claris Appiani, ai familiari dell’avvocato che fu una delle tre vittime della strage compiuta a colpi di pistola da Claudio Giardiello, a processo per bancarotta, il 9 aprile 2015 nel palazzo di Giustizia di Milano. La causa era stata intentata dalla famiglia del 37enne. Per il giudice sul ministero “grava” l’obbligo di “garantire” la “sicurezza” a “tutti coloro che per vari motivi debbono accedere ai palazzi di giustizia”.

