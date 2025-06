‘Strane’ meduse Chriysora presenti nel golfo di Trieste

agenzia

Hanno la particolarità di avere 'braccia' lunghe anche un metro

TRIESTE, 12 GIU – Una medusa piccola ma con filamenti molto lunghi, non tentacoli ma “braccia orali”, con le quali catturano il cibo per nutrirsi, sono presenti da qualche settimana nel golfo di Trieste. Gli esperti avvertono che si tratta di una Chriysora, mai apparsa prima nel golfo con queste caratteristiche. A segnalarla con preoccupazione e curiosità in questi giorni sono anche bagnanti e assistenti alla balneazione del litorale, considerando che spesso questa creatura marina si è spinta fin sotto costa. Valentina Tirelli, esperta di meduse dell’Ogs, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, spiega che “si tratta molto probabilmente della medusa Chriysora, che in realtà ormai stiamo osservando da un paio di mesi. Di solito la troviamo nel golfo ma questa volta è particolare: ci colpisce perché è diversa dalla Chriysora che conosciamo, in quanto questa è piccolina ma ha braccia orali molto lunghe, tanto che ci è stata segnalata una con braccia fino a un metro circa di lunghezza”. Meglio evitarla perché, spiega ancora Tirelli, “molto probabilmente punge, nel dubbio è bene starci alla larga, anche perché la stiamo ancora studiando per capire le sue caratteristiche, e anche per questo – aggiunge – chiediamo alla gente di segnalare eventuali avvistamenti, attraverso la nostra app AvvistApp”.

