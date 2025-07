Strangolata vicino a casa, fermato l’ex marito

agenzia

Accusato di omicidio volontario e atti persecutori

MONZA, 17 LUG – La Procura di Monza ha appena emesso un decreto di fermo per indiziato delitto per omicidio volontario e atti persecutori nei confronti di un trentenne peruviano, accusato di aver ucciso l’ex moglie 34enne Geraldine Yadana Sanchez, questa notte a Macherio (Monza). Lo ha confermato all’ANSA il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. . Sul suo corpo sono stati rilevati segni di strangolamento. Era fuggita dal Perù insieme ai due figli di 14 e 17 anni proprio per scappare dall’ex marito. A dare l’allarme sono stati i due ragazzi, non vedendo rientrare la madre a casa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA