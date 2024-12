Strepitosa Sofia Goggia, dopo il secondo posto nella discesa vince il Super G di Beaver Creek

SCI

Sofia Goggia taglia il traguardo ed esulta ballando la samba con gli scarponi ai piedi. La sua è gioia pura per una sua nuova impresa superlativa. L’indomabile bergamasca ha infatti vinto alla grande il superG di cdm di Beaver Creek in 1.03.90 dopo essere stata ottima seconda nella discesa di ieri. Sono imprese al limite dell’incredibile, miracolose visto arrivate a dieci mesi dall’incidente drammatico del 5 febbraio scorso, con frattura di tibia e malleolo, che poteva costarle la carriera visto che è stata per ben otto mesi senza poter sciare.

Per Sofia, a 32 anni, questa è la vittoria n.25 e la settima in superG. Dopo Tomba e Brignone è ora da sola il terzo sciatore azzurro più vincente di sempre, superando il leggendario Gustav Thoeni che ne ha conquistate 24. Con lei sul podio la svizzera Lara Gut – Behrami in 1.04.38 e a sorpresa l’austriaca Ariane Raedler in 1.04.45.