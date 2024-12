Striscione Comitato saluta la Vela Gialla evacuata a Scampia

agenzia

"Ora chiediamo lavoro e nuovi alloggi"

NAPOLI, 05 DIC – “Tutto è incominciato qui, ciao bella ciao”: è questa la scritta che campeggia sullo striscione esposto oggi dal Comitato Vele di Scampia all’indomani dello sgombero della Vela Gialla, sede della stessa associazione e da ieri disabitata. I membri del comitato sono entrati nella vela facendo una foto accanto al lungo striscione con il braccio alzato e il pugno chiuso: un saluto, spiegano, “colmo di speranza per il futuro del popolo delle Vele ma anche di rabbia”. “I bonifici del Comune che devono permettere che chi ha trovato casa dopo essere uscito dalle Vele possa pagare gli affitti tardano ad arrivare”, si legge in una loro nota. “Noi non ci stiamo – scrive il Comitato Vele – oggi salutiamo la Vela Gialla, la Vela delle riunioni, della nostra sede ma continueremo a combattere per il nostro popolo per far sì che i bonifici promessi dal Comune arrivino, permettendo a chi ha un affitto da pagare di farlo, per aiutare chi una casa non l’ha proprio trovata ancora e per condurre a termine la battaglia delle battaglie: vogliamo che i mostri di cemento siano abbattuti, vogliamo un lavoro dignitoso per la nostra gente e la costruzione dei nuovi alloggi. Solo allora avremo vinto, Scampia vuole tutto”.

