Striscione contro Bezos dal campanile San Giorgio a Venezia

agenzia

Attivisti protestano contro il matrimonio per capo di Amazon

VENEZIA, 12 GIU – Uno striscione con il nome “Bezos” coperto da una “X” rossa è stato appeso stamani al Campanile della Basilica di San Giorgio, nell’omonima isola di Venezia, da un gruppo di attivisti che protestano contro il matrimonio del proprietario di Amazon, in programma nelle prossime settimane in Laguna. “Venezia non è in vendita – affermano gli attivisti in una nota – non è in affitto, non è il fondale per le nozze di uno degli uomini più ricchi del mondo. A questo invece vorrebbe ridurla Jeff Bezos, con il benestare e il totale appoggio e supporto della nostra amministrazione corrotta”. Oltre al “blitz” di oggi, i movimenti di protesta hanno organizzato un’assemblea domani pomeriggio a Rialto, per “una grande manifestazione comune, ma anche tante piccole iniziative di protesta, dove ogni forma di attivazione è benvenuta e dove ognuno di noi possa trovare il proprio modo di dire: No Space For Bezos”.

