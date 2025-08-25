Striscione per Tina, la donna uccisa a Montecorvino

agenzia

"L'amore non uccide"

MONTERCORVINO ROVELLA (SALERNO), 25 AGO – “L’amore non uccide. Riposa in pace Tina…”. E’ la scritta sullo striscione affisso questa mattina da parte di alcuni cittadini nei pressi del Municipio di Montecorvino Rovella, in ricordo di Tina Sgarbini, uccisa sabato mattina all’interno del suo appartamento. Sabato sera, dopo una fuga di alcune ore, è stato rintracciato l’uomo con cui la 47enne aveva avuto una lunga relazione, Christian Persico. Il 36enne si trova al momento rinchiuso nel carcere di Fuorni. Per domani è in programma il conferimento dell’incarico e lo svolgimento dell’autopsia nell’ospedale di Eboli.

