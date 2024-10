Striscioni Palestina libera e No G7 Salute nella notte ad Ancona

agenzia

Sit-in davanti al teatro chiuso. E' in corso vertice alla Mole

ANCONA, 10 OTT – “Arrestate il genocidio, non chi lotta per fermarlo. Free Palestine” ma anche “Rete Azione No G7 Ancona”. Le scritte su alcuni striscioni esposti nella notte, nell’ambito di un’iniziativa pacifica, davanti al Teatro delle Muse nel capoluogo marchigiano dove si sta svolgendo il G7 Salute che ha come location la Mole Vanvitelliana ma per il quale è previsto anche un concerto stasera alle Muse Concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Alcuni attivisti hanno messo in atto un sit-in pro-Palestina davanti al Teatro delle Muse, in quel momento chiuso e senza alcuni evento in corso, intonando i cori “Tiziano libero, Palestina libera”, con riferimento alla guerra a Gaza ma anche a Tiziano Lovisolo, 24enne marchigiano, arrestato sabato scorso nel corso degli scontri alla manifestazione in favore della Palestina a Roma e ora ai domiciliari.

