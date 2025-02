Studente ferito a Rieti durante alternanza scuola-lavoro

agenzia

Stava lavorando ad un tornio, ha riportato più fratture

ROMA, 27 FEB – Uno studente, ancora minorenne, dell’Istituto tecnico ‘Celestino Rosatelli’ di Rieti, è rimasto gravemente ferito nella mattina di oggi in seguito a un incidente avvenuto durante le ore di alternanza scuola-lavoro in un’azienda reatina di lavorazioni meccaniche. La notizia, confermata da fonti scolastiche, è stata resa nota dalla Rete degli studenti medi del Lazio. Secondo quanto è stato riferito, lo studente, mentre stava utilizzando un tornio, ha subito una frattura multipla al braccio. Il giovane reatino è stato soccorso dal 118 e nelle ore successive è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sull’accaduto indaga ora la Procura di Rieti e i carabinieri. “Siamo di fronte a ennesimo caso. Basta pcto (ex alternanza), basta sfruttamento legalizzato” scrive Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete degli studenti medi del Lazio. “Non è la prima volta che uno studente si ferisce durante il PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, ed è vergognoso” dichiara, invece, Paolo Notarnicola, Coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi: “La notizia di oggi è terribile, non possiamo più accettare che la Scuola Pubblica legittimi un sistema in cui studenti minorenni prestino ad aziende manodopera gratuita e senza tutele, non possiamo più accettare che la Scuola educhi alla precarietà e allo sfruttamento. Non vogliamo piangere un altro coetaneo e compagno di classe, che la scuola dovrebbe tutelare. Non ci stiamo: Valditara deve abolire il PCTO: le vittime sono già troppe, non ne servono altre”. “Chi si fa male non è un lavoratore perché non viene retribuito, non ha nessun tipo di tutela sindacale o diritto. Non si può accettare che un ragazzo di appena 16-17 anni si ritrovi a rischiare di perdere un arto per lavorare mentre dovrebbe essere a scuola. Vogliamo che i pcto vengano immediatamente aboliti” ha aggiunto Piergentili.

