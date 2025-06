Studente investito mentre va a scuole per esami di terza media

agenzia

Ad Ancona ferito un 14enne. Impatto violento con un'automobile

ROMA, 20 GIU – Stava andato a scuola per gli esami di terza media quando è stato investito da una automobile, in via Flavia, ad Ancona. Gravi condizioni per uno studente di 14 anni. È successo questa mattina, attorno alle 9.30. Il minorenne è stato urtato violentemente dal veicolo ed è finito a terra. Il 14enne è stato portato in ospedale a Torrette dalla Croce Rossa con un codice rosso. Il ragazzo, che avrebbe riportato un trauma cranico e un politrauma, è comunque sempre rimasto cosciente. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa e l’automedica del 118.

