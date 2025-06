Studentessa israeliana richiamata alla leva, esami annullati

agenzia

La Statale di Milano: "Online non si possono sostenere"

MILANO, 25 GIU – L’Università Statale di Milano ha avviato un’istruttoria interna per fare chiarezza sulla vicenda della studentessa israeliana, riservista richiamata in patria nell’ esercito a causa del conflitto, a cui l’ateneo ha annullato tre esami perché effettuati online, e quindi anche la discussione della tesi prevista per luglio. L’istruttoria servirà per “chiarire la posizione dei docenti – spiega l’università in una nota diffusa questa mattina -, che hanno permesso alla studentessa di sostenere gli esami da remoto, dando luogo in questo modo ad una seria incongruenza amministrativa, che avrebbe di fatto minato il valore del titolo di studio”. La studentessa, la cui storia è stata raccontata sulle pagine milanesi del Giorno e di Repubblica, è stata autorizzata dal Collegio didattico della International Medical School ad accedere alla didattica online da Israele in quanto riservista in area sanitaria, una scelta in linea con la circolare ministeriale del 20 novembre 2023, e considerata legittima dall’ateneo. Quello che non è legittimo secondo la Statale è che tre esami siano stati sostenuti online, e per questo un provvedimento della rettrice Marina Brambilla li ha annullati. Infatti gli esami vanno comunque sempre sostenuti in presenza, tranne che in casi di grave malattia e con nulla osta del ministero.

