++ Studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv a Napoli ++

agenzia

Stava attraversando su strisce. A guidare la vettura un 18enne

NAPOLI, 19 SET – Una studentessa spagnola di 20 anni, a Napoli nell’ambito del programma Erasmus, è stata investita e uccisa da un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni. L’incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte su corso Umberto I, nel pieno centro della città. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta dal vettura, una Range Rover.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA