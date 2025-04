agenzia

23enne portato in Questura, interrogatorio in corso

ROMA, 02 APR – Avrebbe confessato il 23enne fermato per l’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa uccisa a coltellate a Roma. Il ragazzo è stato portato in Questura e l’interrogatorio è ancora in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA