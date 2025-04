Studentessa uccisa a Roma, non c’è sangue nell’auto di Samson

agenzia

Trovate tracce ematiche a casa nella camera da letto

ROMA, 04 APR – Non sono state trovate tracce di sangue all’interno dell’auto usata da Mark Samson per trasportare il cadavere di Ilaria Sula, nel bosco del comune di Poli dov’è stato ritrovato dalla polizia all’interno di una valigia. E’ quanto emerge dagli accertamenti della polizia. Tracce ematiche sono state individuate, invece, durante i rilievi effettuati nella casa dove il ragazzo viveva con i genitori e in particolare in camera da letto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA