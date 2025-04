Studentessa uccisa, disposta perizia su device Ilaria e dell’ex

agenzia

I risultati dell'attività arriveranno nelle prossime settimane

ROMA, 09 APR – La Procura di Roma ha disposto una perizia sul tablet e il personal computer di Ilaria Sula, la 22enne uccisa dall’ex Mark Samson. L’attività inizierà oggi e riguarderà anche il cellulare del ragazzo reo confesso dell’omicidio. La consulenza sarà svolta da un ingegnere e risultati saranno forniti nelle prossime settimane. La famiglia della vittima ha nominato un consulente. Nella confessione il ragazzo ha affermato di avere ucciso la ragazza il 26 marzo con tre coltellate alla gola per poi infilare il corpo in una valigia gettata in un burrone. Nel procedimento è indagata anche la madre di Samson per l’accusa di concorso in occultamento di cadavere per avere aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA