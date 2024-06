Studentesse denunciano, ‘lista delle ragazze trofeo in liceo’

agenzia

L'episodio a Roma. Il collettivo, 'scuola prenda provvedimenti'

ROMA, 05 GIU – Una lista delle ragazze conquistate, come fossero un trofeo da esporre, affissa alla porta di una classe del liceo Visconti a Roma. A denunciare l’accaduto il collettivo “Visconti in rosa” formato dalle studentesse della scuola, una delle più rinomate nel centro della Capitale. L’episodio, anticipato da alcuni quotidiani, è accaduto lunedì. A scrivere la lista, spiegano dal collettivo, sono stati “gli stessi ragazzi citati in essa, i quali arbitrariamente hanno esplicitato, e affiancato ai loro, i nomi delle ragazze con cui erano intercorse relazioni private. Questo atto non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte – sottolineano – ma il fatto che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente tale lista evidenzia un’assente consapevolezza della gravità di tale atto e la presunzione di una legittimità nel compierlo inesistente e abominevole”. Dal Collettivo delle studentesse si augurando che la dirigenza scolastica “prenda i dovuti provvedimenti e inizi un percorso di inserimento dell’educazione sessuale e affettiva nel nostro programma formativo, ancora assente nel progetto educativo ministeriale. Vogliamo ribadire che nessuna persona, indipendentemente dal genere, dovrebbe essere oggetto di alcun tipo di atto di violenza verbale e/o psicologica – dicono -. Chiediamo che la scuola si mobiliti immediatamente per prendere provvedimenti nei confronti degli autori del gesto, per dimostrare che denunci, come noi, l’accaduto e affinché quanto successo venga ricordato per impedire che in futuro avvengano episodi di simile gravità. Bisogna che la comunità scolastica tutta si dimostri unita nel combattere tali fenomeni, a partire da questo singolo accaduto. A tutte le ragazze coinvolte, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Non siete sole”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA