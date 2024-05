Studenti a La Sapienza, ‘Mattarella la invitiamo alle tende’

agenzia

Nella lettera al Capo dello Stato, 'per avere un confronto'

ROMA, 15 MAG – “Crediamo che in questo momento storico, e date le attuali circostanze ovvero il presidio fisso delle Tende contro il genocidio a Gaza, la sua visita alla Sapienza non possa svolgersi nella torre d’avorio del rettorato alla quale, come è stato più volte dimostrato, l’accesso delle studentesse e degli studenti è blindato. La invitiamo pertanto a raggiungerci al presidio delle tende, per avere finalmente quel confronto con le istituzioni che da tanto tempo ormai chiediamo”. E’ quanto si legge in una lunga lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scritta dalle studentesse e dagli studenti “da otto mesi in mobilitazione” per la Palestina all’Università La Sapienza di Roma e da “undici giorni” in presidio sul pratone con le tende. Domani, infatti, il Capo dello Stato sarà nell’ateneo romano per la Giornata del Laureato.

