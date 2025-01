Studenti aggrediti a Roma, chiesto processo per tre

agenzia

Due scelgono abbreviato. Udienza gup il 7 aprile

ROMA, 20 GEN – Lesioni aggravate e rapina aggravata. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma a tre imputati, militanti di estrema destra, che il 18 giugno scorso aggredirono nella zona di Colle Oppio due giovani della Rete degli studenti medi. Gli imputati sono comparsi oggi davanti al gup della Capitale: due le richieste di rito abbreviato, mentre il terzo ha optato per l’ordinario. Nel procedimento si sono costituiti parte civile le vittime dell’aggressione e la Rete studenti medi del Lazio assistiti in giudizio dall’avvocato Francesco Romeo. I due studenti, che rientravano da una manifestazione in difesa della Costituzione a piazza Santi Apostoli, vennero presi a calci e pugni. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 7 aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA