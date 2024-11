Studenti Ancona, ‘costruiamo l’opposizione, liberiamo il Paese’

agenzia

Studentessa, diritti istruzione e di manifestare. No ai tagli

ANCONA, 15 NOV – “Costruiamo l’opposizione, liberiamo il Paese, rovesciamo il governo”. Sono slogan scritti sui cartelli e striscioni esposti ad Ancona dagli studenti che sono scesi in piazza ad Ancona nella giornata di sciopero nazionale contro i tagli al Fondo di finanziamento ordinario per gli atenei statali e rivendicare il diritto allo studio ma anche per il diritto di manifestare. All’iniziativa di protesta, promossa dalle sigle Udu Gulliver e Rete degli Studenti Medi, hanno aderito altre associazioni e la Fiom Cgil. Tra le bandiere anche quella della Palestina. Un sit-in pacifico, a cui sta partecipando un centinaio di persone, presidiato dalle forze dell’ordine. “Siamo qui in piazza – spiega Beatrice dell’Onte, studentessa che partecipa alla protesta – per manifestare contro il governo, contro il ddl Sicurezza, perché vuole ridurre il diritto a manifestare, che è previsto dalla Costituzione e sembra non esserlo più”. Ma la protesta, aggiunge, è motivata dai “continui tagli all’istruzione che stiamo vedendo e che questo governo sta attuando anche con l’ultima legge di bilancio. Siamo qua noi studenti per dire che non è giusto”. “L’istruzione è un diritto così come manifestare – prosegue la studentessa – è un diritto e purtroppo l’istruzione ad oggi sta continuando a diventare sempre più un privilegio quando invece dovrebbe essere qualcosa a cui tutti dovrebbero poter accedere senza alcun tipo di problema”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA