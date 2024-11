Studenti in corteo a Genova per il ‘No Meloni Day’

agenzia

In piazza studentesse Unige incatenate per centro antiviolenza

GENOVA, 15 NOV – Una manifestazione studentesca contro le politiche del Governo Meloni stamani ha attraversato il centro di Genova, in piazza anche le due studentesse che si erano incatenate nell’atrio dell’Università di Genova per chiedere all’ateneo di aprire un centro antiviolenza. ‘No Meloni Day – contro guerra, repressione e sfruttamento’ e ‘No Ddl 1660’, sono stati i due striscioni srotolati alla testa del corteo contro tra l’altro il nuovo disegno di legge in materia di sicurezza pubblica. In piazza numerose bandiere della Palestina, dei collettivi ‘Osa’ e ‘Cambiare Rotta’. Il corteo è partito da piazza Corvetto vicino alla Prefettura di Genova percorrendo via Santi Giacomo e Filippo, via Fiume e via XX Settembre. Il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino mercoledì incontrerà una delegazione studentesca sul tema della mancanza di un centro antiviolenza nell’ateneo genovese.

