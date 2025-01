Studenti in corteo a Torino, conclusa manifestazione in centro

agenzia

Un centinaio davanti agli schieramenti delle forze dell'ordine

TORINO, 23 GEN – Si è concluso a pochi metri da piazza Castello, in centro a Torino, davanti agli sbarramenti delle forze dell’ordine, la manifestazione degli studenti universitari per rivendicare il diritto allo studio organizzato dal collettivo Cambiare rotta. Al corteo hanno partecipato circa un centinaio di persone. Al termine della manifestazione sono stati appoggiati a terra dei cartoni per rappresentare “le scatole dei traslochi degli studenti che hanno dovuto lasciare le residenze per dare dei posti letto agli atleti delle Universiadi”, hanno spiegato al megafono i manifestanti, e un fantoccio con il volto del presidente Edisu Piemonte, l’ente per il diritto alla studio, Alessandro Ciro Sciretti, con il naso di Pinocchio. L’intenzione dei manifestanti era arrivare in prossimità di piazzetta Reale dove si stava svolgendo la cerimonia di chiusura delle Universiadi.

