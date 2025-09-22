Studenti, ‘occupiamo facoltà di Lettere alla Sapienza’

agenzia

Sono un centinaio, 'restiamo qui per il Senato accademico'

ROMA, 22 SET – Alcuni studenti che sfilavano nel corteo per Gaza dopo essere entrati nella città universitaria sono ora nella Facoltà di Lettere. Gli studenti, almeno un centinaio, si trovano nell’atrio della Facoltà. ‘Vogliamo occupare, resteremo qui in vista del Senato accademico di domani, fuori il sionismo dall’Università’, spiegano gli studenti. Nella Facoltà in alcune aule si stanno ancora discutendo tesi di laurea, attività che non è stata bloccata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA