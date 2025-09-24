Studenti Osa, ‘dopo attacco a Flotilla occupiamo’

agenzia

'Apre danze Rossellini ma protesta è solo all'inizio'

ROMA, 24 SET – “Dopo gli attacchi di stanotte, le scuole occupano. Apre le danze il Rossellini di Roma ma la protesta – dopo il riuscito sciopero generale di lunedì – è solo all’inizio”. A prometterlo sono gli studenti di Osa. “Il centro della protesta è la complicità del governo Meloni con Israele e le politiche del ministro Valditara. Siamo contro questo governo che reprime chi protesta e si organizza, un governo ipocrita, che invece di pensare alle reali problematiche della scuola pubblica, pensa a togliere i telefoni e a inserire assurdi dress code all’interno delle scuole, le deliranti normative del ministro sceriffo Valditara le stiamo vivendo sulla nostra pelle al Rossellini, dopo un cambio di presidenza avvenuto in modo frettoloso e poco chiaro, cercando di trasferire la precedente preside ad un’altra scuola all’ultimo anno di servizio e senza una reale motivazione”, proseguono Osa e il collettivo del Rossellini di Roma. “Contro questo governo ipocrita e complice dei crimini di Israele siamo pronti a mobilitarci, partendo dalle piazze per arrivare alle scuole”, concludono gli studenti che per le 12,30 hanno in programma una assemblea al liceo romano Rossellini occupato.

