Studenti politecnico Torino in corteo verso il senato accademico

agenzia

Tra gli slogan: "Fuori la guerra dall'università"

TORINO, 07 MAG – Gli studenti del presidio al politecnico di Torino sono hanno attraversato i corridoi universitari gridando “Free Palestine” e sventolando striscioni e bandiere della Palestina. Sono usciti poi in corteo in corso Montevecchio verso la sede dell’Energy Center, dov’è un corso il senato accademico, gridando “from the River to the Sea Palestine will be free” e “fuori le guerra dall’università”. “Ci stiamo dirigendo verso il senato accademico per farci sentire a gran voce, ieri il rettore ha deciso di spostare all’ultimo momento la sede dell’incontro. Il Politecnico non vuole aprire il dialogo con gli studenti. Facciamoci sentire anche oggi come comunità del Politecnico per bloccare gli accordi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA