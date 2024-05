Studenti pro Gaza, a Bologna le prime tende di protesta

agenzia

Nei prossimi giorni eventi e ospiti, ci sarà anche Patrick Zaki

BOLOGNA, 05 MAG – A Bologna sono state montate le prime tende per i diritti del popolo palestinese: l'”acampada” delle studentesse e degli studenti è iniziata. Al lavoro almeno un centinaio di ragazzi, clima rilassato e festoso, in musica, una trentina le tende sistemate in piazza Scaravilli, cuore della zona universitaria della città, racchiusa tra portici, di fronte al rettorato dell’Alma Mater. Su un telo a mo’ di maxi schermo è stato proiettato lo streaming dell’assemblea transnazionale dei Giovani palestinesi, aperta su Twitch. Con collegamenti di colleghi di altre università in lotta: Francia, Regno Unito, Stati Uniti e anche da Birzeit, Palestina. Ha preso così il via l'”intifada studentesca”, una campagna di iniziative e appuntamenti in vista della grande mobilitazione per il 15 maggio, giorno del ricordo della Nakba, in cui l’appello è a tutte le università italiane ad accamparsi nei cortili degli atenei. A Bologna domani i Giovani palestinesi presenteranno il loro programma di incontri e ospiti per i prossimi giorni. Tra questi, anticipano all’ANSA, ci sarà Patrick Zaki, con un intervento previsto per l’8 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA