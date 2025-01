Stufa malfunzionante, 7 persone intossicate a Reggio Emilia

agenzia

Quattro minorenni all'ospedale, due portati in camera iperbarica

REGGIO EMILIA, 06 GEN – Sette persone, di cui quattro minorenni, portate all’ospedale, intossicate dal monossido di carbonio. È il bilancio di quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Reggio Emilia, poco dopo le 22, in un appartamento di via Candelù, nella primissima periferia della città. Le cause delle esalazioni, stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, sono riconducibili ad un malfunzionamento di una stufa a legna accesa per scaldare gli ambienti e cuocere vivande. Sul posto automediche e ambulanze del 118 che hanno portato due delle sette persone intossicate a Fidenza per un trattamento specializzato in camera iperbarica. Sull’accaduto indaga la polizia.

