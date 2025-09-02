Stuprata nel Milanese: sindaca, zona stazione è videosorvegliata

agenzia

'Il paese non ha emergenze legate alla criminalità'

MILANO, 02 SET – “Quanto è accaduto a quella povera ragazza è gravissimo, ma quotidianamente non abbiamo situazioni a rischio, il paese non ha emergenze legate alla criminalità e non abbiamo segnalazioni di fatti analoghi pregressi”. A dirlo è Arianna Tronconi, la sindaca di San Zenone al Lambro (Milano), dove nei pressi della stazione una 18enne nella notte tra sabato e domenica scorsi è stata trascinata tra gli alberi e violentata da un uomo poi fuggito. “La zona della stazione, dei sottopassi e dei due parcheggi adiacenti poi – precisa la sindaca – è completamente videosorvegliata e illuminata; però, ovvio, via del Bissone, che dalla Provinciale porta ai treni è una stradina di campagna, a quell’ora buia”. In passato a San Zenone al Lambro ci sono stati problemi di spaccio e sbandati quando è stato smantellato parte del cosiddetto ‘boschetto di Rogoredo’, ma sono fatti avvenuti nel 2020. “Sul territorio ci sono anche due comunità, una che si occupa del recupero di tossicodipendenti e una che fornisce alloggio a migranti e clochard, ma non hanno mai creato problemi – conclude Tronconi – . Di solito quando girano si dirigono a Milano non in paese”.

