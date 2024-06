Stupratore seriale a Roma, non esclusi altri episodi

agenzia

Gli investigatori, se c'è qualcuno che ha subito abusi denunci

ROMA, 07 GIU – Potrebbero esserci altri episodi di molestie o abusi messi a segno da Simone Borgese, il 39enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Roma per la violenza su una studentessa e già condannato per altri due episodi. E’ quanto ipotizzano gli investigatori. Al momento non ci sarebbero denunce, ma chi indaga non esclude una serialità considerato il modus operandi. La violenza sulla studentessa e la precedente su una tassista sono state compiute lo stesso giorno, l’8 maggio, e nello stesso quadrante della città. Per questo gli investigatori invitano chi abbia subito eventuali molestie a denunciare.

