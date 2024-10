Stupro di gruppo a Ostia, arrestato dopo 12 anni

agenzia

Condanna diventata esecutiva, deve scontare 7 anni e 11 mesi

ROMA, 01 OTT – Finisce in carcere dopo dodici anni uno dei responsabili di uno stupro di gruppo avvenuto nel 2012 nella pineta di Ostia. L’uomo, un cittadino romeno di 61 anni attualmente senza fissa dimora, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Si nascondeva in una baracca. Secondo quanto si apprende, la condanna è diventata esecutiva e l’uomo deve scontare 7 anni e 11 mesi di carcere. Gli altri due responsabili della violenza di gruppo sono già in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA