Su neve in montagna con scarpe ginnastica, soccorso turista Usa

Lanciato allarme mentre era a Forcella Lagazuoi, a 2.480 metri

CORTINA, 12 GIU – Stava affrontando il passaggio su una forcella a 2.500 metri di quota con scarpe da ginnastica il turista americano che oggi è stato soccorso e portato in salvo sul Lagazuoi, sopra Cortina. Il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato in tarda mattinata perchè l’uomo era rimasto bloccato dalla neve – ancora ben presente a quelle quote in queste settimane – incapace di proseguire. Individuate le coordinate del punto dove si trovava il 33enne, a quota 2.480 metri, sotto Forcella Lagazuoi, una squadra della Guardia di finanza è salita in funivia per poi scendere a piedi e raggiungerlo. Il turista, che indossava scarpe da ginnastica, è stato riaccompagnato al parcheggio dai soccorritori.

