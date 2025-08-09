Sub disperso da ieri trovato morto in mare in Ogliastra

agenzia

Era a 5 miglia dalla costa, la vittima aveva 60 anni

CAGLIARI, 09 AGO – E’ stato ritrovato a cinque miglia della costa di Baunei, nella Sardegna orientale, il corpo privo di vita di Domenico Puggioni, il pescatore subacqueo di 60 anni, disperso dalla serata di ieri. Le ricerche, coordinate della Capitaneria di porto di Olbia, erano riprese dalle prime ore della mattina con il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Cagliari, la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Tortoli, le unità della Guardia costiera. Ed è stato proprio il personale a bordo di un elicottero della Guardia costiera ad avvistare il corpo in mare del sub. La salma è stata poi recuperata da una motovedetta della Guardia costiera. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero delle attrezzature del 60enne.

