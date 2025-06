Sub falciato da elica motoscafo, rischia di perdere gamba

agenzia

Incidente nel Tarantino, gravi ferite anche a un braccio

MARINA DI LEPORANO, 31 MAG – Un sub di 39 anni, originario di Castellana Grotte (Bari), è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’imbarcazione mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea, a circa un miglio dalla costa, lungo il versante orientale della litoranea tarantina, a Marina di Leporano. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in un tratto di mare molto trafficato. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è finito con una gamba sotto l’elica dell’imbarcazione, riportando lesioni devastanti. Colpito anche a un braccio. E’ stato il conducente della barca a prestare i primi soccorsi e a trasportarlo al porticciolo di Baia d’Argento, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il sub è stato subito condotto in sala operatoria nel tentativo di salvargli sia la gamba destra che il braccio. Ora è ricoverato in Rianimazione. I medici stanno valutando i prossimi interventi, dopo aver medicato le profonde ferite provocate dall’elica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitaneria di porto. Il gommone del sub è stato recuperato, mentre l’imbarcazione che ha investito il sub è stata sequestrata su disposizione del pm di turno, che ha aperto un’inchiesta per accertare dinamica e responsabilità.

