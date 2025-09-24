Sub trovato incosciente a bordo strada soccorso dai passanti

agenzia

L'uomo è stato trasportato in elicottero a Trento

TRENTO, 24 SET – Verso le 15.30 del pomeriggio un sommozzatore è stato ritrovato incosciente in prossimità della strada SS 240 tra Torbole e il confine di Provincia di Trento, nei pressi della Galleria Calcarolle. Soccorso da passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto il medico di emergenza, l’ambulanza ed i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, i primi a prestare soccorso con il defibrillatore semi automatico. L’uomo è stato trasportato in elicottero a Trento. I rilievi sono affidati ai Carabinieri della Stazione di Riva del Garda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA