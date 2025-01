Subacqueo morto dopo malore in immersione in mare a Livorno

agenzia

Soccorso davanti a Calafuria, il decesso in ospedale

PISA, 18 GEN – E’ morto il ricovero d’urgenza all’ospedale di Cisanello di Pisa un subacqueo di 55 anni, originario di San Miniato, colpito da malore durante un’immersione davanti alla scogliera di Calafuria, a sud di Livorno. Subito dopo essere riemerso l’uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato a lungo sul posto, quindi è stato trasferito in urgenza a Pisa con l’elisoccorso in condizioni disperate. Gli ulteriori, prolungati tentativi di salvargli la vita praticati dai sanitari dell’ospedale pisano non l’hanno potuto salvare e i medici hanno dichiarato il decesso. L’uomo era socio di un diving center di Empoli e si è sentito male mentre stava facendo un’immersione insieme a un amico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA