‘Sudario per Gaza’ sulla facciata del Comune a Isernia

agenzia

Sindaco Castrataro "la pace è una responsabilità collettiva"

ISERNIA, 24 MAG – Il Comune di Isernia espone un lenzuolo bianco sulla facciata di Palazzo San Francesco e aderisce alla campagna “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, nata per chiedere la fine dei bombardamenti e l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia. “Il lenzuolo bianco che vedete è una richiesta di pace – scrive il sindaco, Piero Castrataro, in un post sui social – Il nostro è un sostegno convinto alla mobilitazione nazionale che vuole accendere i riflettori sul dramma che si sta consumando nei territori palestinesi e manifestare dolore per le migliaia di vittime innocenti del conflitto. Questo lenzuolo bianco, simbolo dei sudari in cui vengono avvolti i corpi dei palestinesi massacrati dalle bombe e dalla fame, è la rivendicazione del rispetto dei diritti umani. La pace è una responsabilità collettiva. Isernia, l’Italia, l’Europa, non possono tirarsi indietro!”.

