Suicidi in carcere, Radicali presentano esposto contro Nordio

agenzia

Blengino, sua inerzia inaccettabile, 53 si sono tolti la vita

ROMA, 14 AGO – “Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di verificare se il Ministro della Giustizia Carlo Nordio possa essere penalmente responsabile, anche a titolo di concorso omissivo, dei reati di istigazione o aiuto al suicidio in relazione all’emergenza suicidi nelle carceri italiane”. Lo annuncia Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani. “Le carceri italiane sono diventate fabbriche di disperazione e morte – prosegue -. Nordio, pur conoscendo perfettamente la situazione, non ha adottato alcuna misura strutturale per ridurre il sovraffollamento e per garantire condizioni dignitose di detenzione. La sua inerzia, di fronte a un bollettino di guerra di suicidi, è inaccettabile. Nel solo 2025 si contano cinquantatré suicidi dietro le sbarre. Tra le vittime anche un minorenne, deceduto proprio oggi dopo essersi impiccato all’Istituto Penale Minorile di Treviso. Il Ministro della Giustizia ha un obbligo giuridico di prevenire e ridurre i rischi per la vita e la salute dei detenuti. L’omessa adozione di misure idonee riteniamo possa configurare una responsabilità penale per concorso nei suicidi, qualora venga provato il nesso causale. Non possiamo parlare di fatalità. È responsabilità politica e, riteniamo, penale” conclude il Radicale. —

