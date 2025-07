Sul Municipio di Macchiagodena sventola bandiera della Palestina

agenzia

Il paese molisano sollecita il riconoscimento dello Stato

MACCHIAGODENA, 29 LUG – “Da oggi, sulla facciata della nostra casa comunale, sventola alta la bandiera della Palestina. È un piccolo gesto, ma dal forte valore simbolico”. Felice Ciccone, sindaco di Macchiagodena, borgo di 1.600 abitanti in provincia di Isernia, lo annuncia sui social con l’intenzione di “rompere il silenzio istituzionale e dimostrare che non è più accettabile rimanere indifferenti di fronte agli orrori perpetrati contro i civili palestinesi, in particolare contro bambine e bambini costretti alla fame da assurde strategie di guerra”. Il consiglio comunale del paese molisano ha espresso pieno sostegno e solidarietà al popolo palestinese, vittima di una tragedia disumana. “Abbiamo chiesto al Governo italiano di riconoscere lo Stato della Palestina come entità sovrana – scrive ancora Ciccone – seguendo l’esempio di altri governi europei che hanno già compiuto questo passo fondamentale. Questo è il nostro modesto contributo, sicuri di rappresentare l’intera comunità di Macchiagodena, per scuotere la coscienza collettiva e rafforzare l’impegno comune. Il nostro desiderio è la cessazione immediata del conflitto e la costituzione di due popoli liberi in due Stati sovrani e pacifici”.

