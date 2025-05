Sulla facciata del Comune di Milano il ‘Sudario per Gaza’

agenzia

Il sindaco, quello che sta facendo Netanyahu è intollerabile

MILANO, 24 MAG – Un lenzuolo bianco sventola anche sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, che aderisce come altre istituzioni in tutta Italia a ’24 maggio 50.000 sudari per Gaza’, la campagna di mobilitazione per accendere i riflettori su quanto sta accadendo nei territori palestinesi. L’obiettivo è chiedere la fine dei bombardamenti e l’ingresso di generi alimentari e umanitari nella Striscia oltre che “stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso”, spiega il Comune. Il sindaco Giuseppe Sala ha difeso la scelta di aderire alla campagna. “Quello che sta facendo Netanyahu a Gaza è intollerabile e tutte le nostre coscienze si devono ribellare – ha detto – Ognuno deve fare la sua parte, noi cercheremo di fare la nostra”. “Non è solo una questione politica ma è veramente ormai impensabile che ognuno di noi – ha aggiunto -, non cerchi di fare qualcosa per quello che succede nel mondo e a Gaza. Il disorientamento nasce dal fatto che vediamo governi che ormai non riusciamo non solo più a capire, o forse li capiamo benissimo, ma che non finiscono mai di sorprenderci nel male che fanno”. Il sudario rappresenta un simbolo di pietà e di cura, un abbraccio a chi ha perso la vita e una denuncia contro l’ingiustizia e la violenza che continuano a colpire la popolazione civile in particolare donne, bambini e anziani, vittime innocenti.

