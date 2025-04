‘Suo figlio è in arresto, servono soldi’, preso finto avvocato

agenzia

Truffatore evaso stava accompagnando un anziano allo sportello

AOSTA, 05 APR – Un uomo di 60 anni, originario di Napoli, dove era già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato ad Aosta dai carabinieri per tentata truffa ed evasione. Secondo quanto ricostruito dai militari, ieri pomeriggio, con un complice non identificato, ha telefonato a un novantenne aostano. “Suo figlio – si è sentito dire l’anziano – ha provocato un incidente stradale: ha investito un uomo e un bambino. Serve una cauzione di ottomila euro per tirarlo fuori dal carcere”. Nel frattempo il sessantenne ha raggiunto a casa la vittima. Il pensionato gli ha dato il denaro contante che era riuscito a trovare, circa 800 euro. “Andiamo a prelevare quello che manca”, gli ha proposto il truffatore. Proprio mentre i due erano in strada, diretti a uno sportello automatico, sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Aosta. I militari, insospettiti, hanno quindi fermato il sessantenne e, una volta riscostruita la vicenda, lo hanno arrestato in flagranza di reato. La procura di Aosta ha chiesto la convalida del provvedimento.

